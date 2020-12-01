بغداد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بأهمية مسارعة مجلس النواب العراقي بالتصويت على قانون تمويل الانتخابات ليتسنى لمفوضية الانتخابات المباشرة بتنفيذ خططها لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المقرر المعلن في السادس من يونيو المقبل.وتناولت المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبين نظيره السويدي "ستيفان لوفين" أمس, مبرزة المحاور التي تناولتها وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتعزيزالتعاون بين البلدين.وعرجت صحف بغداد على موازنة العراق للعام المقبل 2021 ، منوهة بضرورة تأمينها لرواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين، فضلا عن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين.وأشارت إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن سقفًا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيوجه لدعم المشاريع، مؤكدة ضرورة أن لايتجاوز العجز في الموازنة عن 25 بالمئة.وتناولت صحف الثلاثاء أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق أمس الأول، مشيرة إلى تحذير رئيس الوزراء من محاولات إشعال الفتنة وتأجيج الوضع في المحافظة، مبرزة دعوته إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتجاوز الأزمات والاستعداد للانتخابات المبكرة.// انتهى //11:16ت م0037