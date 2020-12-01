بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية بانتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري لبحث الصيغة الحكومية المقترحة .وتحدثت عن ترحيب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس بتأييد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في حريته واستقلاله ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، أمس أن الحلف لا ينوي سحب قواته من أفغانستان، على الرغم من قرار الولايات المتحدة تقليص وحدتها العسكرية هناك.وتطرقت صحف بيروت إلى ترحيب الخارجية الأمريكية أمس بإعلان حكومة لاتفيا، بأن حزب الله بمجمله منظمة إرهابية، مؤكدةً مواصلة دعمها لمنع نشاطات حزب الله ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها.// انتهى //11:20ت م0038