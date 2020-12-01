الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسشهدت الساعات الأولى من مسابقة الأشواط التأهيلية " الملواح " الدعو 400 متر، منافسات حماسية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري.وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و " حر فرخ " و " حر قرناس ".وتوافد مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان اعداداً كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم ، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.يذكر أن النادي (الجهة المنظمة للمهرجان) يكرِّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.//انتهى//11:35ت م0040