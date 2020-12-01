مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وبينت صحة مكة المكرمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز ابو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:37ت م0041