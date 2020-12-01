عام / 118 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرمة
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في مكة المكرمة لـ 118 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وبينت صحة مكة المكرمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات شملت عدة مراكز صحية وهي "مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز ابو عروة بقطاع الجموم - مركز غران بقطاع خليص - مركز الكامل بقطاع الكامل".
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
// انتهى //
11:37ت م
0041