نجران 16 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م وسنوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بما يقدمه صندوق التنمية الزراعية من خدمات وإرشادات وقروض لخدمة المزارعين أسهمت في زيادة المشروعات الزراعية المختلفة، مؤكداَ أهمية التركيز على المشروعات الزراعية ذات الإنتاجية المناسبة للمحاصيل والموفرة لاستهلاك المياه وترشيدها.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه، اليوم، مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس محمد بن حسين بالحارث، واطلاعه على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، الذي اشتمل على استمرار الصندوق في تقديم القروض للمزارعين والاستراتيجية والمبادرات التي أقرها من حيث المنتجات والخدمات ونشاط الصندوق خلال العام المنصرم وإحصائية عن القروض وتوزيع المشاريع وبرامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والتسويق الزراعي ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية والشراكات.//انتهى//12:32ت م0049