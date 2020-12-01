إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الدفاع الصيني وي فينغ، بمقر رئاسة الأركان المشتركة في مدينة راولبندي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا.واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، إلى جانب استعراض الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدين العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.// انتهى //12:33ت م0050