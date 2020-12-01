الجزائر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بيان رئاسة الجمهورية الذي أكد أمس مغادرة الرئيس عبد المجيد تبون المستشفى بألمانيا، مشيرة إلى أن الرئيس يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء من فيروس كورونا وسيعود إلى الجزائر قريبا.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أمس، عن فتح رحلات النقل الجوي المحلية اعتبارا من السادس من الشهر الحالي بعد تعليق دام أكثر من سبعة أشهر بسبب فيروس كورونا.وتحدثت صحف المغرب عن توجيه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة أفراد من شرطة، أوقف اثنان منهم، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب منتج موسيقي من أصول أفريقية والتي أثارت جدلا حادا في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة وقانون الأمن الشامل.// انتهى //12:35ت م0052