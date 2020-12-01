تونس 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على فحوى المحادثات التي أجراها وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أمس، عبر آلية التواصل عن بعد، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والتي تطرقا خلالها إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفرص زيادة تعزيزه في المدة القادمة.وأبرزت في سياق متابعتها لتطورات الوضع الوبائي في تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا ، انخفاض عدد الإصابات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغت 518 إصابة جديدة و 41 حالة وفاة، ليتجاوز إجمالي الإصابات الـ 96 ألف و500 إصابة فيما تجاوز إجمالي الوفيات عتبة الـ 3 آلاف حالة وفاة.وأخبرت عن استكمال نحو 110 من أعضاء مجلس النواب الليبي الممثلين لأقاليم، طرابلس، برقة، وفزان جلساتهم التشاورية بهدف توحيد السلطة التشريعية تمهيدًا للمصادقة على السلطة التنفيذية الجديدة والتحضير لإجراء الانتخابات العامة في شهر ديسمبر 2021.واهتمت بتعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء "كوفيد-19" ، رافضًا في الوقت ذاته اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.وتناقلت صحف تونس دعوة الأمم المتحدة، لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق مؤشرات لمجاعات عدة حول العالم .// انتهى //12:39ت م0054