أبهـا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة مساء أمس, اللقاء التعريفي بالإسكان التنموي وذلك في فندق قصر أبها.وهدف اللقاء إلى التعريف بالإسكان التنموي من خلال توفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني , وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //12:47ت م0057