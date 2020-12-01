الدمام 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساستقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر نوفمبر الماضي 5992 بلاغا، منها 5836 بلاغاً عن حوادث وحالات مرضية، و156 بلاغاً عن طريق تطبيق "أسعفني".كما قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع الهيئة الخدمة الطبية الإسعافية لعدد 6045 حالة إسعافية، منها 3290 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و2652 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع‘ فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (103) حالات وفاة رحمهم الله.وأكدت فرق الهلال الأحمر بالشرقية على الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.// انتهى //13:28ت م0066