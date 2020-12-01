بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسباشرت أمانة منطقة القصيم وبكامل طاقتها التشغيلية معالجة مواقع تجمعات السيول غير المخدومة بشبكات تصريف السيول في مدينة بريدة التي شهدت هطول أمطار غزيرة .وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، أن جرى دعم فرق المعالجة بآليات ومعدات للتعامل السريع مع الحالات المطرية الموسمية وفق خطة الطوارئ التي تستهدف رفع الجاهزية للتعامل الفوري والفعال مع موسم الأمطار وفق أولوية لضمان سلامة أفراد المجتمع عبر استغلال موارد الأمانة المتاحة وتوظيفها لمواجه مواسم الأمطار.يذكر أن أمانة منطقة القصيم اعتمدت خطة عمل للطوارئ خلال موسم الأمطار عبر توزيع فريق العمل على مناطق التجمعات وفق حصر مسبق للمواقع غير المخدومة بشبكات تصريف السيول ، وتشمل خطة العمل توزيع المهام على ثلاث مراحل رئيسية بدأت قبل موسم هطول الأمطار بأعمال الصيانة وتنظيف الشبكات ورفع الجاهزية ، ومرحلة أثناء هطول الأمطار تستهدف متابعة الأعمال التشغيلية للمحطات وتحديد الأولويات لمباشرة المواقع الطارئة ومتابعة حالات البحيرات واتخاذ مختلف التدابير الفورية ، والمرحلة الأخيرة مرحلة ما بعد هطول الأمطار لأعمال معالجة الآثار وأعمال التطهير والإصحاح.ودعت أمانة منطقة القصيم إلى الإبلاغ عن الملاحظات ومواقع التجمعات بالاتصال على الرقم (940) على مدار الساعة.// انتهى //13:31ت م0067