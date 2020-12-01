الكويت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 33ر47 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5412 نقطة بنسبة هبوط بلغت 87ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر181 مليون سهم تمت عبر 12946 صفقة نقدية بقيمة 3ر82 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر25 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4347 نقطة بنسبة هبوط بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر32 مليون سهم تمت عبر 2217 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 58 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5950 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر149 مليون سهم تمت عبر 10729 صفقة بقيمة 2ر79 مليون دينار .// انتهى //13:35ت م0069