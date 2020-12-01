لندن 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بجهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزة تفاصيل الإجراءات المحلية المتوقعة عقب رفع حالة الإغلاق التام في إنجلترا غدًا الأربعاء.وتناولت في الشأن الدولي المناقشات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني، محذرة من أن عدم اتفاق دول مجموعة E3 ، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول موقف موحد من الأزمة من شأنه أن يزيد التوتر مع طهران خصوصًا في ظل التغير المرتقب في الإدارة الأمريكية.وأشارت صحف لندن إلى أن العملية العسكرية التي شنتها السلطات الأثيوبية ضد المتمردين في إقليم تغراي مؤخرًا من شأنها أن تهدد أمن منطقة القرن الأفريقي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين طرفي النزاع.وحذّرت صحف بريطانيا من وقوع كارثة بيئة كبرى ما لم يتم السيطرة على حرائق الغابات التي بدأت منذ أكثر من ستة أسابيع في شواطئ جزيرة فيرزة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية.// انتهى //13:44ت م0071