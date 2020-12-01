بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسانتهكت البحرية الإسرائيلية سيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية في خرق متعمد لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأنه سجّل 3 خروقات بحرية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالى 240 مترًا، حيث أقدم عناصرها على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //13:58ت م0075