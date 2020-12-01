جيزان 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، الملف الصحي الإلكتروني الموحد للمريض بالمنشآت الصحية بجازان، وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الإدمان .واستمع سمو أمير جازان لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان عبدالرحمن الحربي عن الملف الصحي الموحد الذي سيسهم في تقديم خدمة شاملة بالمنشآت الصحية وفق أفضل المعايير، وتوسعة المرحلة الثانية لقسم الإدمان بمستشفى إرادة للصحة النفسية التي تتضمن إضافة 25 سريراً ليصبح إجمالي الأسرة بالقسم 50 سريراً، مستعرضاً أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وجاهزية القطاع الصحي في التصدي لفايروس كورونا "كوفيد 19".وكرم سموه في ختام التدشين عددا من الإدارات الصحية لحصولها على مراكز متقدمة في مؤشر قياس رضى المرضى والمراجعين لها.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.// انتهى //14:08ت م0076