الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسيسعى فريقا الشباب والاتحاد لوضع قدم في نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، غداً الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة التي سبق للفريقين الفوز بلقبها في نسخ سابقة، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب في الرابع من يناير 2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.واستهل الشباب مشواره في البطولة بالفوز ذهاباً على شباب الساورة 3-1 في برج بوعريرج وإياباً 2-0 في الرياض، وفي ثمن النهائي تجاوز شباب الأردن بعد الفوز 1-0 في الرياض والتعادل 1-1 في عمّان، وفي ربع النهائي تغلب على الشرطة العراقي 6-0 في الرياض، و1-0 في أربيل.وتأكد غياب البرتغالي فابيو مارتينز صانع ألعاب الشباب عن مباراة الغد، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية حاجته للتأهيل بعد تعرضه للإصابة.في المقابل، بدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز على العهد اللبناني 3-0 في جدة والتعادل السلبي في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1 في دبي وجدة، فيما تعادل في ربع النهائي مع أولمبيك آسفي 1-1 في جدة، وفاز عليه 1-0 على أرضه.ويعيش الشباب حالياً أفضل حالاته الفنية التي وضعته في قمة ترتيب الدوري دون خسارة، ويتطلع إلى استغلال ذلك لتحقيق فوز مريح يضع من خلالها قدماً في النهائي، خصوصاً وأنه يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط.ولا يختلف الاتحاد كثيراً عن نده، فهو يمر بمرحلة جيدة بعد ست جولات من الدوري المحلي، إذ حقق فوزين وثلاثة تعادلات وخسر في مباراة واحدة فقط.ويملك الاتحاد مجموعة من العناصر المميزة في جميع الخطوط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية سواءً الفوز أو التعادل على أقل تقدير.ويعول الاتحاديون كثيراً على البطولة العربية لاستعادة هيبتهم الكروية المفقودة منذ مواسم عدة، بعد معاناة من شبح الهبوط.// انتهى //14:08ت م0077