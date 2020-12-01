بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة غداً، حفل افتتاح ندوة عن " مستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها" التي تنظمها إمارة المنطقة ، بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين في هذا الشأن.وستقام الندوة على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمحافظة الرس، حيث سيناقش المشاركون خلالها مواضيع وقضايا عدة في شؤون تعزيز الأمن الفكري، ومستجدات الأحداث وكيفية التعامل معها.وسيتحدث خلال الندوة التي يديرها وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ، وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم العميد ركن عبدالعزيز الجهني.// انتهى //14:11ت م0078