الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس هيئة حقوق الإنسان - عن بعد - الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.// انتهى //14:16ت م0079