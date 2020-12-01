أبها 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأكد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي أن المرحلة الحالية والمستقبلية التي يعيشها التعليم ويعمل من أجلها تتمثل في مرحلة الاعتماد المؤسسي للمنشأة وما يتبعها من إجراءات وخطط عمل تعتمد على التخطيط الاستراتيجي بحث يكون لكل منشأة تعليمة خطة استراتيجية ومستهدفات تسعى إلى تحقيقها باعتباره هدف رئيسي لتحقيق الجودة، مشددًا على أن الجودة مطلب ووسيلة لتحسين الأداء وتجويد العمل وتخريج الكفاءة المؤهلة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.وأشار الدكتور صفحي خلال افتتاح أعمال "الملتقى الأول لضمان جودة التعليم عن بعد" الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة بيشة أمس إلى أن تطبيق معايير الجودة تسهم في تحقيق الأهداف وخطط التنمية ومنها تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030في رفع جودة التعليم والمنافسة ومؤامة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وخلق روح التنافس والتعاون داخل المؤسسة التعليمية.ويهدف الملتقى إلى تطوير آليات مراقبة تطبيق معايير الجودة ورفع مستوى العملية التعليمية وتطوير أداء النظام التعليمي والإداري وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأدوار وزيادة كفاءة العمليات الإدارية والتعليمية، بالإضافة إلى العناية بالموارد البشرية من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري وتطوير القدرات الإدارية والتعليمية والبحثية ،وحوكمة العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى توزيع المهام ومؤشرات الأداء على المستويات التعليمية والإدارية وتحقيق المستهدفات.// انتهى //14:17ت م0080