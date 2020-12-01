الدمام 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات تفتيشية على المحال التجارية والمصانع والمعامل المتعلقة بالصحة العامة بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والالتزام بها، ونتج عن الجولات إغلاق معمل للدجاج لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في سيهات، يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه على أنه مبرد، وجرى تطبيق لائحة الإجراءات البلدية، ومصادرة 3200 كجم من المواد الغذائية التي تؤثر على صحة المستهلك.وأوضحت الأمانة أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات، مما يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، إلى جانب أن ذلك يُعد من الغش التجاري، مؤكدة تكثيف الرقابة من خلال الجولات التفتيشية على المحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والالتزام بها.// انتهى //15:20ت م0102