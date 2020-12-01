الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسيعكس مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في تأصيل التراث والحفاظ عليه وتعزيز الهوية الوطنية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 حيث يشكل أحد جسور التواصل في تعزيز التقارب والحوار بين مختلف الثقافات الإنسانية، بالإضافة إلى دوره في التأكيد على الهوية الوطنية، والحفاظ على منجزات الماضي وإرثه العريق، والسعي إلى صونه وغرسه في وجدان أبناء المملكة.واحتلت الصقور والصقارون مكانة مميزة في التراث العربي، حيث مارسها أهل شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين ،ولاتزال تتمتع بالمكانة نفسها في الوقت الحالي، رغم ما شهده العالم من تطور وتغييرات في نظام الحياة، حيث حرص أهل المملكة على التمسك بها، وبكل مفردات تراثهم الذي توارثوه عن الآباء والأجداد، كما أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالغاً للصقارة والصقور، لما ارتبط بها من قيم نبيلة وصفات أصيلة، مثل: الشجاعة والفخر والتواضع والعمل بروح الفريق بين الصيادين، كما اهتمت في الوقت نفسه بالحفاظ على الطبيعة والصيد .ويرسخ المهرجان الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- , قيم الولاء والانتماء لدى الناشئة والشباب وكل أبناء الوطن، خاصة أن تراث الآباء والأجداد يثري النفوس ويعمق العادات والتقاليد في الوجدان , كما يجسد المهرجان في نسخته الثالثة قيماً متوارثة في الحياة السعودية قديماً وحديثاً فهي تعلم الصبر وتكسب الشجاعة.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور انطلق في نسخته الثالثة، بتنظيم نادي الصقور السعودي على أرض المهرجان في مَلْهم (شمال الرياض)، ويستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين وسط تنظيم محكم لاقى استحسان الحاضرين، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة لضمان سلامة المشاركين والزوار والعاملين.// انتهى //15:23ت م0103