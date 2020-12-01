بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بعد غد، ورشة وعبر الاتصال المرئي ورشة عمل افتراضية لاستعراض فرص الاستثمار والأعمال بين المملكة وجمهورية كازاخستان.وأوضح أمين عام الغرفة محمد الحنايا أن الورشة تأتي ضمن أدوار الغرفة وحرصها على طرح الفرص الاستثمارية والاستفادة منها وعرضها لرجال أعمال المنطقة ، إضافةً إلى عرض الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين من الخارج عبر التكامل والتعاون مع كافة الجهات مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمنطقة .وتهدف الورشة إلى توفير منصة إلكترونية للشركات الكازاخستانية والسعودية مما يساعد على انتشار منتجات الشركات فيما بينهم والتعرف عليها، إضافةً إلى لقاء نظرائهم من أصحاب الأعمال لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مبيناً أن ورشة العمل ستستعرض الفرص الاستثمارية في كازاخستان في مجالات الزراعية والسياحة والصناعات الخفيفة إلى جانب الخدمات اللوجستية.// انتهى //15:23ت م0104