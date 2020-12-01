بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالإمارة اليوم ، 70 داعماً لمبادرة التعلم عن بعد في الإدارات التعليمية بالمنطقة ، من رجال الأعمال والجهات الأهلية والخاصة ، لتأمينهم 7 آلاف و381 جهازاً لوحياً وكفياً، للطلاب والطالبات المستحقين من تعليم المنطقة وإدارات التعليم بمحافظات عنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية ، وذلك لمساندتهم في العملية التعليمية ، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين 470 ألف ريال.وأشاد سمو أمير القصيم بالتفاعل الكبير من رجال الأعمال والداعمين للجوائز التعليمية التي تخصص كل عام للموهوبين والمتفوقين بتعليم المنطقة ، مشيراً إلى أن توجيه هذه الجوائز لدعم التعليم بهذه المرحلة من خلال تهيئة كل وسائل التقنية لأبنائنا الطلاب والطالبات.وثمن ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال من بذل العطاء لتأمين الأجهزة اللوحية للطلاب لمواصلة مسيرتهم العلمية عن بعد ، مؤكداً أن هذا يعطي دلالة واضحة أن هناك قناعة لدى أبناء هذا الوطن بأهمية التعليم والتقنية في نفس الوقت ، لافتاً الانتباه إلى إشادة وزير التعليم بمنطقة القصيم بأنها أخذت سبقاً ولها المبادرة في توجيه جميع مبالغ جوائز التعليم لدعم عملية التعليم عن بعد من خلال تأمين الأجهزة الإلكترونية للطلاب والطالبات وتمكينهم لمواصلة التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، .فيما أكد رجل الأعمال خالد المالك في كلمة الداعمين , أن هذه الأعمال الخيرية تأتي كمشاركة فعلية ببناء هذا الوطن ، ورفع مستوى الأداء والعمل في مؤسساته وجهاته التعليمية والمعرفية.بدوره بين مدير مكتب التعليم في عقلة الصقور سالم الوهبي في كلمة إدارة التعليم ، أن توجيه سمو أمير القصيم بصرف مبالغ جوائز التميز السنوية للتعليم ، التي تنظمها إدارات تعليم المنطقة لتأمين الأجهزة والمستلزمات التقنية للطلاب والطالبات من أبناء الأسر التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة ، كان له الأثر في سرعة تجاوب الداعمين وإنجاح العملية التعليمية.كما ثمن مدير التعليم بالقصيم محمد الفريح لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل لمسيرة التعليم وحرصه على تحقيق التعاون المطلوب بين الجهات المعنية، وإنجاح الشراكات مع القطاع الأهلي والخاص بما يخدم العملية التعليمية .إثر ذلك قدم عرض مرئي استُعرض فيه تفاصيل الدعم المقدم بحسب الأفراد والجهات والإدارات التعليمية.عقب ذلك كرم سمو أمير القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فهد العواد ، لتسهيلهما عملية تأمين الأجهزة اللوحية لمستحقيها من الطلاب والطالبات ، كما كرم الداعمين لمبادرة التعلم عن بعد من رجال الأعمال والقطاعات الأهلية والخاصة بالمنطقة.// انتهى //15:31ت م0106