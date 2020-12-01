الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واستشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، في اجتماع شبه إقليمي حول الملكية الفكرية والابتكار والصحة العامة لمجموعة من البلدان العربية، الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وذلك افتراضيًا عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2020 م.كما يهدف هذا الاجتماع إلى إتاحة الفرصة للدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأعضاء في منظمة الويبو للمناقشة المتعمقة وتبادل الآراء حول مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالابتكار والصحة العامة، ومنها الآثار والتداعيات الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك إضافة إلى التحديات والصعوبات ذات العلاقة بالصحة العامة التي تواجها منظومة الملكية الفكرية على مستوى العالم.// انتهى //15:33ت م0108