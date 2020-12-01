مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنَظَّمَت جامعة أم القرى بالتعاون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أمس ورشة تفاعلية عبر منصتها الافتراضية بعنوان "حماية المال العام"، ضمن مبادرة وطننا أمانة "المرحلة الثانية" التي أطلقتها الهيئة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، ووكيل الهيئة أحمد الزيد،ووكلاء الجامعة .وأكد الدكتور آل مذهب أهمية مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله حفاظا على المال العام، مُبْدِيًا حرص جامعة أم القرى على بناء وتعزيز الشراكة مع الهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.وجرى خلال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج "وطننا أمانة" بدر الشهراني، وقدمها المستشار القانوني بالهيئة سعد العثمان، مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، بالإضافة إلى استعراض حالات عملية في قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام، وفتح المجال لمناقشتها مع المشاركين.​يذكر أن برنامج "وطننا أمانة" يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.// انتهى //15:35ت م0113