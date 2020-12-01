بغداد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساغلقت "البورصة" العراقية اليوم على تراجع بنسبة 1.24% , متوقفة عند 474.85 نقطة.وسجل المؤشر اليوم انخفاض اسهم 11 شركة, وارتفاع اسهم 4 اخرى, فيما حافظت 13 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 818,644,981 سهما, بقيمة 621,615,432 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 433 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:02ت م0147