القاهرة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بوفدٍ من رؤساء عدد من الاتحادات العربية النوعية أعضاء ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.وأفاد البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنسيق بين الجامعة العربية من جانب والاتحادات العربية المتخصصة من جانب آخر، وسُبل تعزيز دور تلك الاتحادات في إطار منظومة العمل العربي المشترك كونها بيوت خبرة عربية تقدم الخبرة والمشورة في القضايا والأنشطة التي تغطيها.وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عددٍ من الأفكار والمبادرات، من بينها مقترح إنشاء صندوق عربي لمجابهة الكوارث والأزمات، وتحديد يوم عربي للتطوع على غرار اليوم العالمي للتطوع، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتحادات العربية النوعية الفاعلة والجادة في عملها لتعزيز المشاركة والتفاعل الإيجابي للمواطن العربي مع هذه الاتحادات، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمزمع عقدها مطلع العام المقبل.// انتهى //17:02ت م0148