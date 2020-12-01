الباحة 16 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين اليوم -عن بعد - ، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثالثة للعام الجامعي 1442-1441هـ، بحضور أعضاء المجلس ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس اطلع على إعادة تشكيل مجالس عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين، واستعراض مؤشرات الأداء للجامعة للعام الجامعي الحالي ، إضافة إلى عرض هيكلة الجامعة ( الجامعة بين الواقع والمأمول ) ،كما ناقش المجلس القواعد التنفيذية بالجامعة للائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية، والتقرير لسنوي لأنشطة الجامعة لهذا العام .// انتهى //17:09ت م0149