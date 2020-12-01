الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام و(الباور لفتنق) المهندس أسامة الرميان الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام التي نظمها اتحاد اللعبة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على مدى ٣ أيام .وحقق اللاعب عدنان شراحيلي لقب بطل أبطال كمال الأجسام ، فيما نال علي القحطاني لقب بطل أبطال الفيزيك.وأقيمت منافسات البطولة في فئتي ( الفيزيك ) و( كمال الأجسام ) لمختلف الأطوال وتوج الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة .// انتهى //17:31ت م0153