إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسالتقى الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم, في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير الدفاع الصيني وي فينغ الذي يزور باكستان حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وقال الرئيس علوي إن العلاقات الثنائية مع الصين تعد إحدى أهم ركائز السياسة الخارجية لباكستان، مؤكداً حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية مع الصين والارتقاء بها بشكل يخدم أهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //17:36ت م0155