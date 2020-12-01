بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24%، أي ما يعادل نقطة ونصف، ليغلق عند مستوى 601.95 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50 ألفا و738 سهما، بقيمة 658 ألفا و273 دولارا، نفّذت من خلال 22 صفقة.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و150 الف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و135 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:16ت م0162