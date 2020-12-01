بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جامعة القصيم بمناسبة حصولها على تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ، في عدد من التخصصات في التعليم عن بعد منها دبلوم التسويق الرقمي ، ودبلوم إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد ، ودبلوم المحاسبة ، ودبلوم المبيعات.وأشاد سموه بهذا المنجز الذي حققته الجامعة بقيادة معالي الرئيس الدكتور عبدالرحمن الداود ، الذي يساعد على فتح المجال لجميع قاطني المملكة للالتحاق بالبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات - عن بعد - ، مؤكداً أن هذا الإنجاز دليل واضحة على توجه حكومتنا الرشيدة – أعزها الله - لدعم التعليم عن بعد وإتاحته للجميع.وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن التجربة التي خاضتها البلاد بالتعليم عن بعد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، أثمرت كثير من النتائج الإيجابية لطرق باب التعلم عن بعد ، منها منح التراخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للتعليم عن بعد لأربع جامعات منها جامعة القصيم .// انتهى //18:54ت م0166