عام / وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم, في بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المالية وموضوع مؤتمر مجموعة الدعم للبنان، الذي سيرعاه غداً في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان.
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18:57ت م
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