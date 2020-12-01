بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني اليوم, في بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المالية وموضوع مؤتمر مجموعة الدعم للبنان، الذي سيرعاه غداً في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان.// انتهى //18:57ت م0168