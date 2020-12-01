الباحة 16ربيع الثاني1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما غطى الضباب العدد من الطرقات والمنتزهات والموا قع بقطاع السراة ، مما أدى إلى انعدام الرؤية فيما نبهت الجهات ذات العلاقة الجيمع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات .// انتهى //19:07ت م0170