عام / أمطار على منطقة الباحة
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
الباحة 16ربيع الثاني1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وغامد الزناد وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
كما غطى الضباب العدد من الطرقات والمنتزهات والموا قع بقطاع السراة ، مما أدى إلى انعدام الرؤية فيما نبهت الجهات ذات العلاقة الجيمع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات .
// انتهى //
19:07ت م
0170