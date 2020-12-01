الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسبدأت بمقر وزارة الخارجية السودانية اليوم، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتحضير للاجتماع رفيع المستوى للحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان، التى تنظمها الهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" بالتعاون مع حكومتي السودان وجمهورية جنوب السودان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وتستمر حتى الثالث من الشهر الجارى.وتهدف الورشة لمناقشة الحلول المستدامة لمعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين العائدين والمجتمعات المستضيفة في البلدين وضمهما لمنصة دعم الإيقاد تمهيداً لعقد الاجتماع رفيع المستوى في الربع الأول من العام المقبل.وستضع الورشة الأساس لبناء خارطة طريق شاملة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.// انتهى //19:10ت م0173