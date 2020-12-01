الرباط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم، اجتماعًا افتراضيًا مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، لبحث التعاون المستقبلي بين المنظمة والجامعة في مجالات العلوم والبحث العلمي.ومثل الإيسيسكو في هذا الاجتماع، رئيس قطاع العلوم والتكنولوجيا الدكتور رحيل قمر، وعدد من المسؤولين بالقطاع، فيما مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، مديرة مركز إدارة البحوث، الدكتورة راتناواتي محمد أسرف.واستعرض الدكتور رحيل قمر خلال الاجتماع، رؤية وإستراتيجية قطاع العلوم والتكنولوجيا بالإيسيسكو، وأبرز أنشطته وبرامجه المستقبلية، مشيرا إلى أن المنظمة تتبنى الانفتاح على الجامعات، والتعاون وعقد الشراكات معها، لما لها من أدوار ريادية في تطوير وتنمية المجتمعات.من جانبها، أكدت الدكتورة راتناواتي محمد أسرف اهتمام الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا بالتعاون مع المنظمة، خصوصا في تنظيم ورشات العمل والدورات التدريبية في المجال العلمي والبحثي.واتفق الجانبان على تنظيم ورشة دولية للتدريب على كتابة المقالات العلمية وبراءات الاختراع، يتم عقدها على مدى يومين خلال شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لبناء القدرات.كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين ممثلين عن الإيسيسكو ومسؤولين من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، لدراسة آليات التعاون المشترك، وتحديد التزامات كل طرف.// انتهى //19:19ت م0174