الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسوقع برنامج المعونة الأمريكية اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السودانية، لشراء 67,500 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار أمريكي.وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم، أن القمح سيأتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وسيساعد في سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح.وأضاف البيان أن حكومة الولايات المتحدة ستظل شريكاً مقرباً للسودان وشعبه.// انتهى //19:46ت م0177