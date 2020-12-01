سياسي/ نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
الكويت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
اجتمع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، أنس خالد الصالح، في مكتبه بوزارة الداخلية اليوم ، مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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19:51ت م
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