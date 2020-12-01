الكويت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساجتمع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، أنس خالد الصالح، في مكتبه بوزارة الداخلية اليوم ، مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:51ت م0180