واشنطن 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس ‬سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,022 إصابة مؤكدة و 1,251 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,447,627 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 267,302 حالة وفاة.// انتهى //21:37ت م0210