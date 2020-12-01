نجران 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، ورشتي عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات"، و"أسماء النطاقات السعودية".واستعرضت الورشة الأولى إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.فيما تناولت الورشة الثانية محاور التعريف بأسماء النطاقات السعودية، ونبذة عن أسماء النطاقات بشكل عام، ودور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة أسماء النطاقات السعودية، والمتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وأبرز الإنجازات المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية.// انتهى //21:40ت م0212