المجمعة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بالمجمعة أمس، حملة برنامج "كسوة الشتاء" تحت شعار (عطاؤكم دفء)، لتأمين احتياجات الأسر المستفيدة من الجمعية من وسائل التدفئة والملابس الشتوية.وأوضح مدير عام الجمعية عبدالمحسن بن عثمان العولة أن الحملة تستهدف تأمين كسوة الشتاء لـ 568 أسرة، مشيراً إلى أن تكلفة كسوة الفرد تبلغ 100 ريال، فيما تبلغ كفالة الأسرة الواحدة 600 ريال.ودعا العولة أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لهم من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية أو التحويل البنكي أو التواصل مع الجمعية والتبرع بقيمة كسوة الشتاء.// انتهى //21:42ت م0214