نجران 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة حبونا مع مكتب إدارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة, عدداً من الموضوعات حول دعم الإدارة لتقديم خدماتها في مجال المكافحة وتوفير اللقاحات والأطباء البيطريين.واستعرض الاجتماع الذي عقد اليوم، برئاسة محافظ حبونا رئيس المجلس عبدالله بن مبارك بن زامان, تقريراً عن الأعمال البلدية والجولات الرقابية على الأسواق، موصياً بعمل جولات ميدانية على مراكز المحافظة وإعداد التقارير عن الأعمال والاحتياجات التي تقع ضمن نطاق المجلس.// انتهى //21:44ت م0215