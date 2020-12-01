عرعر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية 9 ميداليات ذهبية وبرونزية في المسابقة العالمية "الكانجارو 2020" في الرياضيات التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".وكرّم المدير العام للتعليم في المنطقة عثمان العثمان أمس الفائزين بالمسابقة، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارة النشاط للبنين.وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلمه لطلبة التعليم العام.// انتهى //21:56ت م0218