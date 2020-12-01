بروكسل 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسبحث وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم، تطورات الأوضاع في كل من أفغانستان وشرق المتوسط والعلاقات مع روسيا.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد اليوم الأول من الاجتماع الذي يستمر يومين: "نرحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا، والذي يهدف إلى المضي قدماً. يجب ألا نجد أنفسنا بلا معاهدة للحد من عدد الرؤوس النووية".وأضاف "يدعم الناتو عملية السلام الأفغانية، وفي إطار ذلك قمنا بتعديل وجودنا، وبينما قررت الولايات المتحدة خفض عدد قواتها إلى 2500 تستمر مهمة تدريب الناتو ".وأبان "بينما نواصل تقييم الوضع في أفغانستان من الواضح أننا سنواجه نقطة تحول في أوائل العام المقبل سيتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة عندما يجتمع وزراء دفاع الناتو في فبراير المقبل ".كما أبان ستولتنبرغ إلى أن الوزراء ناقشوا أيضاً الوضع في شرق البحر المتوسط.وقال "بالعمل معاً هنا في الناتو قمنا مؤخراً بتطوير آلية عسكرية لفض النزاع بين اليونان وتركيا عبر إنشاء خط ساخن بينهما وإلغاء مناورات عسكرية محددة ".كما ناقش الوزراء "استمرار الحشد العسكري الروسي في منطقتنا وكذلك الحد من التسلح".وأضاف أن اجتماع اليوم ناقش كذلك مشروع الناتو 2030 حول كيفية جعل الحلف أقوى.// انتهى //22:02ت م0221