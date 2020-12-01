مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنظَّمت وكالة الخدمات ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة اليوم, الملتقى الافتراضي الأول عن بُعد بعنوان "الرؤية المستقبلية للجمعيات والمؤسسات غير الربحية بالمملكة العربية السعودية", وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس " كيف نكون قدوة بالعالم الرقمي ", واستضاف عدداً من المختصين ومسؤولي الجمعيات غير الربحية في مكة المكرمة.وأشاد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، بالدور الكبير والمسؤولية العظيمة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية لخدمة وتنمية المجتمع، مؤكداً أهمية بحث أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الجمعيات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المعوقات، والخروج بتوصيات تصب في صالح تطوير ورقي العمل الخيري بمكة المكرمة.وتضمن الملتقى عدة محاور، أبرزها دور الجمعيات الخيرية خلال جائحة كورونا، وتحقيق التنمية المستدامة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، بالإضافة إلى عرض التجارب العملية الناجحة في القطاع غير الربحي.بدوره, أوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبد الله سمرقندي، أن هذا اللقاء يُعد من المبادرات التي تسهم في رفع الأداء الفني والأنشطة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خلال تسليط الضوء على التجارب العملية ونشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع أفراد المجتمع للانخراط في المجالات التنموية، وكذلك إبراز دور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في خدمة الوطن.من جانبه بيّن مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية صديق بن محمد واصل بأن الملتقى يهدف إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية العامة في الجمعيات والمؤسسات، وإبراز دور أمانة العاصمة المقدسة في توفير جميع الإمكانات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مزاولة نشاطها.// انتهى //23:05ت م0236