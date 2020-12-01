أحد المسارحة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنفذت لجنة وفرة السلع والخدمات اللوجستية المنبثقة عن لجنة الطوارئ بمنطقة جازان اليوم، جوالات رقابية على أسواق الفواكه والخضار والمراكز التجارية والمستودعات التجارية، بمحافظة أحد المسارحة للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية.وتقوم اللجنة بمراقبة جميع منافذ البيع بشكل مستمر لضبط وتشديد العقوبات ضد أي مخالفات برفع أسعار السلع الرئيسة والمستلزمات الوقائية أو تخزينها والامتناع عن بيعها، مؤكدين وفرة المواد الغذائية الأساسية والتموينية من مختلف الأصناف في منافذ البيع في المراكز التجارية الكبرى، ومحال السوبر ماركت والمستودعات وبكميات كبيرة، إضافة لتوفر السلع بأسعار مناسبة وسط تنافس كبير للأسواق.ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة حول وفرة السلع والتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة من خلال تقديم البلاغات والشكاوى على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.// انتهى //23:14ت م0239