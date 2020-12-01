المنامة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسرحبت مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية سلوفينيا وجمهورية لاتفيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدةً أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، بجهود سلوفينيا ولاتفيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة.وأكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.// انتهى //23:16ت م0240