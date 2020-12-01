سياسي / البحرين ترحب بقرار جمهوريتي لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف حزب الله الإرهابي منظمة إرهابية
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
المنامة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس
رحبت مملكة البحرين بقرار حكومتي جمهورية سلوفينيا وجمهورية لاتفيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية، مؤكدةً أنها خطوة بناءة ومهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ومكافحة أنشطته.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، بجهود سلوفينيا ولاتفيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة.
وأكدت ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله.
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