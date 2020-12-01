عام / رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني
الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
وقع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 1 ديسمبر 2020م، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.
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