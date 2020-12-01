الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسوقع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، اليوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 1 ديسمبر 2020م، اتفاقية للتعاون التقني في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.// انتهى //23:31ت م0241