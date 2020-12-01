القاهرة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم.بهذا الفوز، تأهل الأهلي للدور النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، في مواجهة مع فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة الدولي.// انتهى //23:33ت م0242