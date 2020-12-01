الطائف 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسحقق تعليم الطائف مراكز متقدمة في مجال الفيديو والمونتاج في مسابقة مهارات القرن الحادي والعشرين المقامة عن بعد، من بين 4 آلاف طالب وطالبة على المستوى الوطني، التي تشرف عليها نشاط الطالبات، بهدف تقديم برامج نوعية لشغل أوقات الطالبات وتمكينهن من مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال الممارسات التطبيقية لرفع نواتج التعلم ودعم العملية التعليمية.وحازت الطالبة فردوس إدريس صالح من الثانوية 31 على المركز الثاني في المسابقة، كما حصلت الطالبة رغد صالح الجعيد من ثانوية سارة آل الشيخ على المركز الخامس.وثمن المدير العام لتعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة الجهود المبذولة لتحقيق أفضل المراكز التي تقام على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، مقدمًا التهنئة للطالبتين وأسرتهما ومدارسهن على هذا الإنجاز الجديد.وقدم شكره وتقديره لإدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي ومشرفاتها في قسم المجال العلمي، على توفير جميع الظروف الملائمة للطالبات للمنافسة في كافة الفعاليات، ونشر ثقافة المشاركة في المسابقات في المجتمع التعليمي، كما قدم شكره وتقديره لمكاتب التعليم التابعة لها مدارس الطالبات على الدعم والتحفيز، متمنيًا للجميع مزيدًا من التميز والإبداع.// انتهى //23:37ت م0244